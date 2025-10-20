Рейтинг@Mail.ru
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах ЕС - РИА Новости, 20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 20.10.2025 (обновлено: 08:03 20.10.2025)
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах ЕС
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах ЕС - РИА Новости, 20.10.2025
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах ЕС
На встречах с коллегами из государств Евросоюза Будапешт выступит против продолжения военной помощи Киеву, написал в Facebook* министр иностранных дел и... РИА Новости, 20.10.2025
Сийярто анонсировал громкое заявление по Украине на встречах ЕС

Сийярто обещал выступить на встречах ЕС против военной помощи Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встречах с коллегами из государств Евросоюза Будапешт выступит против продолжения военной помощи Киеву, написал в Facebook* министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России", — отметил министр.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа, заявил Сийярто
19 октября, 14:10
Ранее Сийярто обвинил государства Евросоюза в попытках сорвать переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его оценке, большинство политиков стремятся продолжить конфликт на Украине.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто
Сийярто заявил, что Будапешт с уважением примет Путина
17 октября, 13:05
 
Специальная военная операция на Украине Петер Сийярто Венгрия Украина Евросоюз Владимир Путин Россия Дональд Трамп НАТО В мире
 
 
