МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встречах с коллегами из государств Евросоюза Будапешт выступит против продолжения военной помощи Киеву, написал в Facebook* министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России", — отметил министр.
Ранее Сийярто обвинил государства Евросоюза в попытках сорвать переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его оценке, большинство политиков стремятся продолжить конфликт на Украине.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сийярто заявил, что Будапешт с уважением примет Путина
17 октября, 13:05