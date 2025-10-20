https://ria.ru/20251020/simonyan-2049382584.html
Симоньян рассказала о начале химиотерапии
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее начинается курс химиотерапии. РИА Новости, 20.10.2025
Симоньян рассказала о начале химиотерапии
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее начинается курс химиотерапии.
"Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Спасибо всем, кто молится и желает добра", — написала она в Telegram-канале
"Маргарита Симоньян из дома".
Симоньян также попросила не утешать ее тем, что все будет хорошо, потому что все будет так, как угодно Богу, и она принимает любую Его волю.
Главред еще раз поблагодарила тех, кто молится и желает добра ее семье, а сама пожелала добра тем, кто глумится и желает зла.
"Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом", — заключила она.
В начале сентября Симоньян
рассказала о своей тяжелой болезни, а на следующий день перенесла операцию. Позже она призналась, что у нее рак.
Двадцать шестого сентября умер ее муж кинорежиссер Тигран Кеосаян. В начале января он пережил клиническую смерть и с тех пор находился в коме.