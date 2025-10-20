Рейтинг@Mail.ru
Симоньян поблагодарила силовиков, которые предотвратили ее убийство - РИА Новости, 20.10.2025
13:53 20.10.2025
Симоньян поблагодарила силовиков, которые предотвратили ее убийство
Симоньян поблагодарила силовиков, которые предотвратили ее убийство

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила правоохранительные органы за предотвращение покушения на ее убийство.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что завершено расследование дела организатора ячейки "National Socialism/White Power"* Михаила Балашова, обвиняемого в подготовке к убийству Симоньян.
"От всей души благодарю тех, кто вовремя это предотвратил. Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
* Организация признана Верховным судом РФ террористической
Сотрудник полиции в суде - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину
27 августа 2024, 02:05
 
