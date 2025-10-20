https://ria.ru/20251020/simonjan-2049353409.html
Симоньян поблагодарила силовиков, которые предотвратили ее убийство
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила правоохранительные органы за предотвращение покушения на ее... РИА Новости, 20.10.2025
