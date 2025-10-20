Германия намерена закупить у США 15 истребителей для ядерного сдерживания

БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства для применения в области ядерного сдерживания, сообщает издание Spiegel со ссылкой на ведомство.

По данным издания, модернизация авиабазы Бюхель, где размещены Tornado и американские ядерные боеприпасы, оказалась настолько сложной, что стоимость работ выросла с изначально запланированных 700 миллионов до 2 миллиардов евро.