Германия намерена закупить у США 15 истребителей для ядерного сдерживания

БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства для применения в области ядерного сдерживания, сообщает издание Spiegel со ссылкой на ведомство.
"Министр обороны Борис Писториус намерен заказать ещё 15 истребителей F-35 американского производства", - пишет издание, ссылаясь на документы министерства обороны, подготовленные для рассмотрения бюджетным комитетом бундестага.
Стоимость заказа у компании Lockheed Martin будет охватывать 2,5 миллиарда евро бюджетных средств. Ранее министерство обороны уже заказало 35 самолётов этого типа, первые истребители должны поступить на вооружение в 2027 году.
F-35 призваны заменить устаревшие истребители Tornado, задача которых состоит в обеспечивании ядерного сдерживания и доставки к целям размещённых в Германии американских ядерных боеголовок.
Как отмечает Spiegel, ссылаясь на источники в кругах безопасности, выполнить новые требования НАТО бундесвер сможет только за счёт увеличения авиапарка. Поскольку Германия ранее заказала 20 истребителей типа Eurofighter, в будущем для размещения истребителей пятого поколения может потребоваться ещё одна авиабаза.
По данным издания, модернизация авиабазы Бюхель, где размещены Tornado и американские ядерные боеприпасы, оказалась настолько сложной, что стоимость работ выросла с изначально запланированных 700 миллионов до 2 миллиардов евро.
В июле газета Politico со ссылкой на источники известила, что власти Германии планируют закупить у США еще 15 истребителей F-35. Как отметило издание, о идущих на этот счет переговорах между ФРГ и Соединенными Штатами публично не сообщалось. Представитель министерства обороны в немецком кабмине Кеннет Хармс отказался комментировать эти сообщения.