Рейтинг@Mail.ru
Германия намерена закупить у США 15 истребителей для ядерного сдерживания - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/shpigel-2049310625.html
Германия намерена закупить у США 15 истребителей для ядерного сдерживания
Германия намерена закупить у США 15 истребителей для ядерного сдерживания - РИА Новости, 20.10.2025
Германия намерена закупить у США 15 истребителей для ядерного сдерживания
Министерство обороны Германии планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства для применения в области ядерного сдерживания,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:43:00+03:00
2025-10-20T11:43:00+03:00
в мире
германия
сша
нато
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999053058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2739ab804a1b7399c6e20398212a390c.jpg
https://ria.ru/20251014/nato-2048283574.html
https://ria.ru/20251019/ukraina-2049159418.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999053058_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a97716eff8648ce91460ae01ce668a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, нато, f-35
В мире, Германия, США, НАТО, F-35
Германия намерена закупить у США 15 истребителей для ядерного сдерживания

Spiegel сообщает о намерениях Германии закупить у США 15 истребителей F-35

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Министерство обороны Германии планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства для применения в области ядерного сдерживания, сообщает издание Spiegel со ссылкой на ведомство.
"Министр обороны Борис Писториус намерен заказать ещё 15 истребителей F-35 американского производства", - пишет издание, ссылаясь на документы министерства обороны, подготовленные для рассмотрения бюджетным комитетом бундестага.
Стоимость заказа у компании Lockheed Martin будет охватывать 2,5 миллиарда евро бюджетных средств. Ранее министерство обороны уже заказало 35 самолётов этого типа, первые истребители должны поступить на вооружение в 2027 году.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители, пишет Telegraph
14 октября, 23:53
F-35 призваны заменить устаревшие истребители Tornado, задача которых состоит в обеспечивании ядерного сдерживания и доставки к целям размещённых в Германии американских ядерных боеголовок.
Как отмечает Spiegel, ссылаясь на источники в кругах безопасности, выполнить новые требования НАТО бундесвер сможет только за счёт увеличения авиапарка. Поскольку Германия ранее заказала 20 истребителей типа Eurofighter, в будущем для размещения истребителей пятого поколения может потребоваться ещё одна авиабаза.
По данным издания, модернизация авиабазы Бюхель, где размещены Tornado и американские ядерные боеприпасы, оказалась настолько сложной, что стоимость работ выросла с изначально запланированных 700 миллионов до 2 миллиардов евро.
В июле газета Politico со ссылкой на источники известила, что власти Германии планируют закупить у США еще 15 истребителей F-35. Как отметило издание, о идущих на этот счет переговорах между ФРГ и Соединенными Штатами публично не сообщалось. Представитель министерства обороны в немецком кабмине Кеннет Хармс отказался комментировать эти сообщения.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Постпред России в Вене оценил готовность ЕС и НАТО поддерживать Украину
19 октября, 01:35
 
В миреГерманияСШАНАТОF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала