Шольц сделал заявление о Путине

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Разговоры с президентом России Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне, цитирует бывшего канцлера Германии Олафа Шольца издание Frankfurter Rundschau.
"Они были дружелюбны по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге", — заявил он.
Кроме того, Шольц добавил, что восстановление отношений с Россией потребует очень много времени.
Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. Обсуждались кризис на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Германии и России. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
