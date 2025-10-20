Рейтинг@Mail.ru
Шольц сделал заявление о Путине - РИА Новости, 20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 20.10.2025 (обновлено: 17:30 20.10.2025)
Шольц сделал заявление о Путине
Шольц сделал заявление о Путине
в мире, россия, владимир путин, германия, олаф шольц
Шольц сделал заявление о Путине

Шольц заявил, что разговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Разговоры с президентом России Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне, цитирует бывшего канцлера Германии Олафа Шольца издание Frankfurter Rundschau.

"Они были дружелюбны по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге", — заявил он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Каллас высказалась о Путине перед его возможной встречей с Трампом
Вчера, 12:03
Кроме того, Шольц добавил, что восстановление отношений с Россией потребует очень много времени.

Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. Обсуждались кризис на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Германии и России. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"В любой момент". В Германии испугались эскалации конфликта с Россией
13 октября, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинГерманияОлаф Шольц
 
 
