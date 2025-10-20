https://ria.ru/20251020/shiny-2049266293.html
Эксперт рассказал, какие шины нельзя использовать вне зависимости от сезона
Эксперт рассказал, какие шины нельзя использовать вне зависимости от сезона
Эксперт рассказал, какие шины нельзя использовать вне зависимости от сезона
Автомобилистам нельзя использовать шины с изношенным протектором вне зависимости от сезона, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт... РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Автомобилистам нельзя использовать шины с изношенным протектором вне зависимости от сезона, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", сопредседатель ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Запрещена эксплуатация шин с изношенным протектором независимо от сезона", - рассказал Касьяненко.
Автоюрист добавил, что круглый год водители могут пользоваться всесезонной резиной или устанавливать на автомобиль летние и шипованные шины согласно сезону. При этом шипованные шины должны находиться на всех четырех колесах, уточнил судебный автоэксперт.