Эксперт рассказал, какие шины нельзя использовать вне зависимости от сезона - РИА Новости, 20.10.2025
02:55 20.10.2025
Эксперт рассказал, какие шины нельзя использовать вне зависимости от сезона
Эксперт рассказал, какие шины нельзя использовать вне зависимости от сезона
авто, россия, общество
Авто, Россия, Общество
Касьяненко напомнил, что шины с изношенным протектором использовать нельзя

Сотрудник компании "Мосшина" перевозит автомобильные шины со склада в зону технического обслуживания автоцентра в Москве
Сотрудник компании Мосшина перевозит автомобильные шины со склада в зону технического обслуживания автоцентра в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сотрудник компании "Мосшина" перевозит автомобильные шины со склада в зону технического обслуживания автоцентра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Автомобилистам нельзя использовать шины с изношенным протектором вне зависимости от сезона, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", сопредседатель ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Запрещена эксплуатация шин с изношенным протектором независимо от сезона", - рассказал Касьяненко.
Автоюрист добавил, что круглый год водители могут пользоваться всесезонной резиной или устанавливать на автомобиль летние и шипованные шины согласно сезону. При этом шипованные шины должны находиться на всех четырех колесах, уточнил судебный автоэксперт.
