Белый дом сообщил, когда может закончиться шатдаун

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе.
"Многие наши друзья в сенате говорили, что для демократов открытие правительства до митинга No Kings плохо смотрелось с точки зрения пиара. Теперь же есть шанс, что на этой неделе всё сложится, и умеренные демократы очень быстро сделают шаг вперед и откроют правительство... Думаю, что шатдаун, устроенный (лидером демократов в сенате Чаком - ред.) Шумером, скорее всего, закончится где-то на этой неделе", - сказал Хассет CNBC.
В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщали РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента США Дональда Трампа.
18 октября, 16:54