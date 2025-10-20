Рейтинг@Mail.ru
Белый дом сообщил, когда может закончиться шатдаун - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 20.10.2025 (обновлено: 16:01 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/shatdaun-2049403386.html
Белый дом сообщил, когда может закончиться шатдаун
Белый дом сообщил, когда может закончиться шатдаун - РИА Новости, 20.10.2025
Белый дом сообщил, когда может закончиться шатдаун
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:00:00+03:00
2025-10-20T16:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20251018/trump-2049110030.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом сообщил, когда может закончиться шатдаун

Белый дом: шатдаун в США может закончиться на этой неделе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе.
"Многие наши друзья в сенате говорили, что для демократов открытие правительства до митинга No Kings плохо смотрелось с точки зрения пиара. Теперь же есть шанс, что на этой неделе всё сложится, и умеренные демократы очень быстро сделают шаг вперед и откроют правительство... Думаю, что шатдаун, устроенный (лидером демократов в сенате Чаком - ред.) Шумером, скорее всего, закончится где-то на этой неделе", - сказал Хассет CNBC.
В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщали РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун
18 октября, 16:54
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала