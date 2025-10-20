Житель Подмосковья получил три года колонии за шантаж интимным видео

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Житель Подмосковья, требовавший 1 миллион рублей, чтобы прекратить рассылать интимное видео с участием девушки, приговорен к трем годам колонии, сообщили в МВД России.
"Житель Подмосковья на 3 года лишён свободы за распространение порнографического видео и шантаж... (Он - ред.) тайно снял на свой телефон два видео интимного характера с участием 20-летней жительницы Тверской области. Затем он отправил в одном из мессенджеров материалы знакомым девушки и её матери, требуя от последней деньги за прекращение распространения видеозаписей, компрометирующих её дочь", - говорится в Telegram-канале "МВД Медиа".
Как отметили в ведомстве, сообщение содержало изображение лимона, которое, согласно лингвистической экспертизе, означало требование о передаче 1 миллиона рублей.
Сотрудники уголовного розыска на станции "Москва-Ленинградская" пресекли преступления злоумышленника. Судили его по статьям 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) и 163 (вымогательство) УК РФ.