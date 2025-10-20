Рейтинг@Mail.ru
Житель Подмосковья получил три года колонии за шантаж интимным видео - РИА Новости, 20.10.2025
18:17 20.10.2025
Житель Подмосковья получил три года колонии за шантаж интимным видео
Житель Подмосковья получил три года колонии за шантаж интимным видео
Житель Подмосковья получил три года колонии за шантаж интимным видео
Житель Подмосковья, требовавший 1 миллион рублей, чтобы прекратить рассылать интимное видео с участием девушки, приговорен к трем годам колонии, сообщили в МВД...
2025
Новости
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Житель Подмосковья получил три года колонии за шантаж интимным видео

Жителя Подмосковья осудили за вымогательство 1 млн рублей за интимное видео

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Житель Подмосковья, требовавший 1 миллион рублей, чтобы прекратить рассылать интимное видео с участием девушки, приговорен к трем годам колонии, сообщили в МВД России.
"Житель Подмосковья на 3 года лишён свободы за распространение порнографического видео и шантаж... (Он - ред.) тайно снял на свой телефон два видео интимного характера с участием 20-летней жительницы Тверской области. Затем он отправил в одном из мессенджеров материалы знакомым девушки и её матери, требуя от последней деньги за прекращение распространения видеозаписей, компрометирующих её дочь", - говорится в Telegram-канале "МВД Медиа".
Как отметили в ведомстве, сообщение содержало изображение лимона, которое, согласно лингвистической экспертизе, означало требование о передаче 1 миллиона рублей.
Сотрудники уголовного розыска на станции "Москва-Ленинградская" пресекли преступления злоумышленника. Судили его по статьям 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) и 163 (вымогательство) УК РФ.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Марий Эл мужчину осудили на десять лет за развращение двух школьниц
9 сентября, 21:31
 
