Стала известная зарплата основного владельца шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 20.10.2025
11:07 20.10.2025
Стала известная зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"
Стала известная зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Основной владелец шахты "Листвяжная" Михаил Федяев, осужденный по делу об аварии в 2021 году, получал зарплату более четырех миллионов рублей, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.
"Должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20 процентов, премия — в размере 100 процентов", — говорится в документах.
Таким образом, зарплата Федяев составляла 4,1 миллиона рублей.
Два других фигуранта дела — гендиректор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и техдиректор "СДС-Угля" Антон Якутов — получали три с половиной и полтора миллиона рублей соответственно.
В марте Центральный районный суд Кемерово приговорил Федяева к трем с половиной годам условно, Алексеева — к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима, а Якутова — к пяти годам. Их обвиняли по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". Вины ни один из них не признал.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" прогремел 25 ноября 2021 года. В тот момент под землей находились 285 человек, большую часть удалось вывести. Погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.
