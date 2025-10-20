Стала известная зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Основной владелец шахты "Листвяжная" Михаил Федяев, осужденный по делу об аварии в 2021 году, получал зарплату более четырех миллионов рублей, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.

"Должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20 процентов, премия — в размере 100 процентов", — говорится в документах.

Таким образом, зарплата Федяев составляла 4,1 миллиона рублей.

Два других фигуранта дела — гендиректор холдинга " СДС-Уголь " Геннадий Алексеев и техдиректор "СДС-Угля" Антон Якутов — получали три с половиной и полтора миллиона рублей соответственно.

В марте Центральный районный суд Кемерово приговорил Федяева к трем с половиной годам условно, Алексеева — к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима, а Якутова — к пяти годам. Их обвиняли по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". Вины ни один из них не признал.