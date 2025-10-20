Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава "СДС-Угля" знал, что горняки "Листвяжной" работали, рискуя жизнью - РИА Новости, 20.10.2025
05:50 20.10.2025
Экс-глава "СДС-Угля" знал, что горняки "Листвяжной" работали, рискуя жизнью
Стенограмма телефонных переговоров бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева с одним из акционеров компании свидетельствует о том, что... РИА Новости, 20.10.2025
© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная"
Указатель на шахту Листвяжная - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Указатель на шахту "Листвяжная". Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Стенограмма телефонных переговоров бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева с одним из акционеров компании свидетельствует о том, что топ-менеджер до аварии на кузбасской шахте "Листвяжная" в 2021 году знал о выходе горняков на работу в условиях риска для жизни, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерово в марте этого года приговорил основного собственника "Листвяжной" Михаила Федяева к 3,5 годам условно, Алексеева к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
Михаил Федяев - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"
Вчера, 05:09
"Как следует из аудиофайла "183" и текстового файла "183", Алексеев сообщает акционеру АО ХК "СДС-Уголь", члену совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" о том, что в лаве ООО "Шахта Листвяжная" работать опасно по причине обильного выделения газа метана, в том числе из почвы ("почва кипит"), несмотря на то, что применяются все известные в мире способы дегазации, сообщает, что директор данной шахты подтверждает, что работы по добыче угля в этой лаве вести опасно и страшно", - говорится в материалах.
Согласно стенограмме, акционер в беседе с Алексеевым отмечает, что "можно потерять людей".
"Алексеев соглашается с выводом акционера и говорит, что это не просто опасно, а очень опасно, при этом сообщает, что люди все равно пошли в шахту и работы по добыче угля продолжают вестись", - отмечается в документе.
Этот разговор, предположительно, состоялся 8 сентября 2021 года, на что указывает название папки с аудиофайлом "2021-09-08".
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
Центральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты Инская, где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Суд продлил домашний арест гендиректору и владельцу шахты "Инская"
21 апреля, 11:08
 
КемеровоРоссияКемеровская областьМихаил ФедяевСДС-УгольПроисшествия
 
 
