Экс-глава "СДС-Угля" знал, что горняки "Листвяжной" работали, рискуя жизнью

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Стенограмма телефонных переговоров бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева с одним из акционеров компании свидетельствует о том, что топ-менеджер до аварии на кузбасской шахте "Листвяжная" в 2021 году знал о выходе горняков на работу в условиях риска для жизни, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.

Центральный районный суд Кемерово в марте этого года приговорил основного собственника "Листвяжной" Михаила Федяева к 3,5 годам условно, Алексеева к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора " СДС-Угля " Антона Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.

"Как следует из аудиофайла "183" и текстового файла "183", Алексеев сообщает акционеру АО ХК "СДС-Уголь", члену совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" о том, что в лаве ООО "Шахта Листвяжная" работать опасно по причине обильного выделения газа метана, в том числе из почвы ("почва кипит"), несмотря на то, что применяются все известные в мире способы дегазации, сообщает, что директор данной шахты подтверждает, что работы по добыче угля в этой лаве вести опасно и страшно", - говорится в материалах.

Согласно стенограмме, акционер в беседе с Алексеевым отмечает, что "можно потерять людей".

"Алексеев соглашается с выводом акционера и говорит, что это не просто опасно, а очень опасно, при этом сообщает, что люди все равно пошли в шахту и работы по добыче угля продолжают вестись", - отмечается в документе.

Этот разговор, предположительно, состоялся 8 сентября 2021 года, на что указывает название папки с аудиофайлом "2021-09-08".