Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"
Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 20.10.2025
Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"
Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев, осужденный по делу о гибели 51 человека в результате аварии на угольном разрезе в 2021 году, ежемесячно...
2025-10-20
2025-10-20T05:09:00+03:00
2025-10-20T11:41:00+03:00
Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"
Основной владелец "Листвяжной" получал зарплату свыше четырех миллионов рублей
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев, осужденный по делу о гибели 51 человека в результате аварии на угольном разрезе в 2021 году, ежемесячно получал зарплату свыше четырех миллионов рублей, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерово
в марте этого года приговорил Федяева
к 3,5 года условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь
" Геннадия Алексеева к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к пяти годам общего режима. Все трое обвинялись по части второй статьи 201 УК России
(Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
"Относительно заработной платы директора по перспективному развитию Федяева: должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%. Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей", — говорится в материалах.
Уточняется, что зарплата Алексеева составляла 3,5 миллиона рублей, Якутова — 1,5 миллиона рублей.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.