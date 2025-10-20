Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев, осужденный по делу о гибели 51 человека в результате аварии на угольном разрезе в 2021 году, ежемесячно получал зарплату свыше четырех миллионов рублей, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.

"Относительно заработной платы директора по перспективному развитию Федяева: должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%. Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей", — говорится в материалах.