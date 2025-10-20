Рейтинг@Mail.ru
Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 20.10.2025 (обновлено: 11:41 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/shakhta-2049272361.html
Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"
Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 20.10.2025
Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"
Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев, осужденный по делу о гибели 51 человека в результате аварии на угольном разрезе в 2021 году, ежемесячно... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T05:09:00+03:00
2025-10-20T11:41:00+03:00
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
михаил федяев
сдс-уголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763770177_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_5c3dd177ec8abef3e71edfad3957a343.jpg
https://ria.ru/20251017/sud-2048763694.html
https://ria.ru/20230925/listvyazhnaya-1898427859.html
кемерово
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763770177_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_fa6f20e21a38fc1a4547825e6602e5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, михаил федяев, сдс-уголь
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Михаил Федяев, СДС-Уголь
Стала известна зарплата основного владельца шахты "Листвяжная"

Основной владелец "Листвяжной" получал зарплату свыше четырех миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМихаил Федяев
Михаил Федяев - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Михаил Федяев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев, осужденный по делу о гибели 51 человека в результате аварии на угольном разрезе в 2021 году, ежемесячно получал зарплату свыше четырех миллионов рублей, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерово в марте этого года приговорил Федяева к 3,5 года условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к пяти годам общего режима. Все трое обвинялись по части второй статьи 201 УК России (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
С имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" сняли арест
17 октября, 05:33
"Относительно заработной платы директора по перспективному развитию Федяева: должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%. Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей", — говорится в материалах.
Уточняется, что зарплата Алексеева составляла 3,5 миллиона рублей, Якутова — 1,5 миллиона рублей.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Собственник "Листвяжной" не признал своей вины по делу о взрыве на шахте
25 сентября 2023, 10:19
 
ПроисшествияКемеровоРоссияКемеровская областьМихаил ФедяевСДС-Уголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала