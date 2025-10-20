https://ria.ru/20251020/serbiya-2049458159.html
Спикер парламента Сербии раскритиковала запрет на транзит газа в ЕС
Спикер парламента Сербии раскритиковала запрет на транзит газа в ЕС - РИА Новости, 20.10.2025
Спикер парламента Сербии раскритиковала запрет на транзит газа в ЕС
Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофической новостью для ее страны. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:52:00+03:00
2025-10-20T18:52:00+03:00
2025-10-20T18:52:00+03:00
в мире
сербия
россия
венгрия
ана брнабич
александр вучич
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600344968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25c7b72b1efa3386fd6a708edaf7c6b2.jpg
https://ria.ru/20251020/es-2049378832.html
https://ria.ru/20251020/gaz-2049416897.html
сербия
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600344968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e22c3523e25e330aa489735cafd87bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, венгрия, ана брнабич, александр вучич, виктор орбан, евросоюз, совет евросоюза, нефтяная индустрия сербии, турецкий поток
В мире, Сербия, Россия, Венгрия, Ана Брнабич, Александр Вучич, Виктор Орбан, Евросоюз, Совет Евросоюза, Нефтяная индустрия Сербии, Турецкий поток
Спикер парламента Сербии раскритиковала запрет на транзит газа в ЕС
Брнабич назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофой для Сербии
БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофической новостью для ее страны.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза
утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ
с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
"Это катастрофическая новость для нас, действительно катастрофическая новость. Не помню, чтобы мы получали такой серьезной и плохой новости для Сербии
. Мы строили газопроводы именно для того, чтобы иметь беспрепятственные, безопасные поставки газа в Сербию", - заявила Брнабич
агентству Танюг.
Она напомнила, что Сербия проводила диверсификацию источников газоснабжения. Так, наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий по
ток" и ГТС Болгарии
, Сербия получает и газ из Азербайджана
, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
"Мы строили газопроводы, делали все то, что тут до нас никто не делал, пока главой правительства Сербии не стал (нынешний президент - ред.) Александр Вучич
. Но это нас убивает, особенно вместе с проблемами по нефти и (санкциями США
- ред.) против "Нефтяной индустрии Сербии
" NIS", - указала спикера парламента, добавив, что не видит пока выхода из ситуации, ожидая возвращения Вучича после поездки в Венгрию
и встречи с премьером Виктором Орбаном
.
Совет Евросоюза в понедельник также утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС
после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
Уточняется, что в отношении российского газа во время переходного периода информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не менее чем за месяц до ввоза, в то время как в отношении нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее чем за пять дней до ввоза.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия
продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию
.