Сбор зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье превысил 592 тыс тонн

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем году в Подмосковье составил 592,2 тысячи тонн, что на 18% больше показателей 2024 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 592,2 тысячи тонн, что на 89,9 тысячи тонн или 18% превышает показатель прошлого года. Также аграрии заготовили 335 тысяч тонн картофеля - на 24 тысяч тонн больше, чем в 2024 году. В регионе уже собрали 171,2 тысячи тонн овощей открытого грунта, прирост к уровню прошлого года составил 8,3 тысячи тонн", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что лидером по уборке зерновых и зернобобовых стал Зарайск, там собрали 115,2 тысячи тонн.