Новости Подмосковья
 
12:16 20.10.2025
Сбор зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье превысил 592 тыс тонн
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем году в Подмосковье составил 592,2 тысячи тонн, что на 18% больше показателей 2024 года
московская область (подмосковье), зарайск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск
Сбор зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье превысил 592 тыс тонн

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур вырос на 18% в Подмосковье

© Depositphotos.com / shutterstock_evgeniy@mail.ruПосадка гороха
Посадка гороха - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Depositphotos.com / shutterstock_evgeniy@mail.ru
Посадка гороха. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем году в Подмосковье составил 592,2 тысячи тонн, что на 18% больше показателей 2024 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 592,2 тысячи тонн, что на 89,9 тысячи тонн или 18% превышает показатель прошлого года. Также аграрии заготовили 335 тысяч тонн картофеля - на 24 тысяч тонн больше, чем в 2024 году. В регионе уже собрали 171,2 тысячи тонн овощей открытого грунта, прирост к уровню прошлого года составил 8,3 тысячи тонн", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что лидером по уборке зерновых и зернобобовых стал Зарайск, там собрали 115,2 тысячи тонн.
Также в пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в Подмосковье убрано 99% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры.
Свинина - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Подмосковье нарастило экспорт свинины на 35% в стоимостном выражении
17 октября, 18:12
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Зарайск
 
 
