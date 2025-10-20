Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/sanktsii-2049283428.html
Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России
Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 20.10.2025
Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает на этой неделе согласование 19-го пакета санкций против России. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T08:53:00+03:00
2025-10-20T08:53:00+03:00
в мире
россия
люксембург (округ)
москва
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251020/rossiya-2049208327.html
россия
люксембург (округ)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, люксембург (округ), москва, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Люксембург (округ), Москва, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России
Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России

Каллас ожидает согласование 19-го пакета санкций против России до конца недели

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает на этой неделе согласование 19-го пакета санкций против России.
"Я ожидаю на этой неделе согласование 19-го пакета, к сожалению, не сегодня, но переговоры продолжаются", - сказала на перед началом в Люксембурге встречи глав МИД стран ЕС.
Она пояснила, что вероятнее всего пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияЛюксембург (округ)МоскваКайя КалласЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала