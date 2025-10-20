https://ria.ru/20251020/sanktsii-2049283428.html
Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России
Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 20.10.2025
Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает на этой неделе согласование 19-го пакета санкций против России. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T08:53:00+03:00
2025-10-20T08:53:00+03:00
2025-10-20T08:53:00+03:00
в мире
россия
люксембург (округ)
москва
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251020/rossiya-2049208327.html
россия
люксембург (округ)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, люксембург (округ), москва, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Люксембург (округ), Москва, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России
Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России
Каллас ожидает согласование 19-го пакета санкций против России до конца недели