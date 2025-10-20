Каллас рассказала, когда могут согласовать 19-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает на этой неделе согласование 19-го пакета санкций против России.

Она пояснила, что вероятнее всего пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.