Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково

Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета "Азербайджанских авиалиний" Airbus А320 в аэропорту "Пулково" стал наклон не убравшейся при взлете левой стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А32 0, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в " Пулково " из-за неисправности шасси. При посадке борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Позднее в "Пулково" сообщили, что аэропорт из-за инцидента приостановил свою работу. Вскоре обслуживание рейсов было возобновлено. По информации Западного МСУТ СК РФ , предварительной причиной аварийной посадки в "Пулково" стала техническая неисправность - при взлёте не убралась стойка шасси.

"В результате пролетов Airbus А320 над взлетно-посадочной полосой визуально был установлен наклон левой стойки шасси, которая не зафиксировалась при взлете", - сказал собеседник агентства.