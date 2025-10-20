https://ria.ru/20251020/samolet-2049301369.html
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково - РИА Новости, 20.10.2025
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково
Причиной аварийной посадки самолета "Азербайджанских авиалиний" Airbus А320 в аэропорту "Пулково" стал наклон не убравшейся при взлете левой стойки шасси
происшествия
россия
пулково (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково
Причиной аварийной посадки самолета в Пулково стал наклон левой стойки шасси
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета "Азербайджанских авиалиний" Airbus А320 в аэропорту "Пулково" стал наклон не убравшейся при взлете левой стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А32
0, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково
" из-за неисправности шасси. При посадке борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Позднее в "Пулково" сообщили, что аэропорт из-за инцидента приостановил свою работу. Вскоре обслуживание рейсов было возобновлено. По информации Западного МСУТ СК РФ
, предварительной причиной аварийной посадки в "Пулково" стала техническая неисправность - при взлёте не убралась стойка шасси.
"В результате пролетов Airbus А320 над взлетно-посадочной полосой визуально был установлен наклон левой стойки шасси, которая не зафиксировалась при взлете", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что самолет больше трех часов находился в воздухе, вырабатывая топливо. В готовности к оперативному реагированию на возможное ЧП на аэродроме находились дежурные силы спасателей и пять единиц специальной техники.