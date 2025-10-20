Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково - РИА Новости, 20.10.2025
10:18 20.10.2025
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково
происшествия
россия
пулково (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пулково (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета "Азербайджанских авиалиний" Airbus А320 в аэропорту "Пулково" стал наклон не убравшейся при взлете левой стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси. При посадке борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Позднее в "Пулково" сообщили, что аэропорт из-за инцидента приостановил свою работу. Вскоре обслуживание рейсов было возобновлено. По информации Западного МСУТ СК РФ, предварительной причиной аварийной посадки в "Пулково" стала техническая неисправность - при взлёте не убралась стойка шасси.
"В результате пролетов Airbus А320 над взлетно-посадочной полосой визуально был установлен наклон левой стойки шасси, которая не зафиксировалась при взлете", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что самолет больше трех часов находился в воздухе, вырабатывая топливо. В готовности к оперативному реагированию на возможное ЧП на аэродроме находились дежурные силы спасателей и пять единиц специальной техники.
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Пассажиры выкатившегося за пределы ВПП самолета вылетели в Баку
