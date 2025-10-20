Песков ответил на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва считает, что необходимо использовать новую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения двусторонних отношений России и Соединенных Штатов Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.