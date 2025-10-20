Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Трампа
13:01 20.10.2025 (обновлено: 13:02 20.10.2025)
Песков ответил на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Трампа
Москва считает, что необходимо использовать новую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения двусторонних отношений России и РИА Новости, 20.10.2025
в мире, россия, москва, будапешт, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа
Песков ответил на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Трампа

Кремль призвал использовать саммит в Венгрии для обсуждения отношений РФ и США

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва считает, что необходимо использовать новую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения двусторонних отношений России и Соединенных Штатов Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также (возможность - ред.) использовать встречу (в Будапеште - ред.) для обсуждения наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам на вопрос, чего ждет Москва от предстоящего саммита.
В прошлый четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Песков: полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась
Вчера, 12:56
 
