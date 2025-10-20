Рябков рассказал о ключевой повестке контактов Лаврова и Рубио

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двусторонняя повестка отношений России и США, в том числе вопросы экономики, будут обсуждаться в ходе предстоящих контактов главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас много вопросов двусторонней повестки дня. Не исключая и те вопросы, которые относятся к экономическому блоку, они тоже требуют внимания", - сказал он журналистам в понедельник.