Украина будет в центре внимания контактов Лаврова и Рубио, сообщил Рябков - РИА Новости, 20.10.2025
14:50 20.10.2025 (обновлено: 14:58 20.10.2025)
Украина будет в центре внимания контактов Лаврова и Рубио, сообщил Рябков
в мире, россия, украина, сша, сергей рябков, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Марко Рубио
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины будет в центре внимания предстоящих контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конечно, тематика СВО и той линии, которую проводит западная группа в поддержке Украины, что нас не может устроить, - в центре внимания", - сказал Рябков.
Отвечая на вопрос, будет ли РФ готовить какие-либо предложения для США на бумаге ко встрече на уровне министров, Рябков отметил, что это будет "зависеть от ситуации".
"Контакты с американцами не прерываются. Формат бывает разный, кое-что иногда кладется на бумагу, хотя может быть не в форме каких-либо нот, но и в стилистике других каких-то жанров", - пояснил замминистра.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Рябков рассказал, что нужно донести до американцев
