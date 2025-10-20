https://ria.ru/20251020/ryabkov-2049382217.html
Рябков рассказал, что нужно донести до американцев
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Для Москвы сейчас главное донести до американцев, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути здесь нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в рамках которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути. То, что сложилось и было сформулировано там президентами, - вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях”, - сказал он журналистам в понедельник.
"Искусственно расширять повестку дня сейчас за счет каких-то сюжетов, которые важны, но при этом сложны, требуют времени, важны во всех смыслах, можно, но насколько это будет помогать движению по главному направлению в упомянутых мной областях - это вопрос", - подчеркнул дипломат.
На Аляске
15 августа прошли переговоры президентов России
и США
. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.