Рябков рассказал, что нужно донести до американцев

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Для Москвы сейчас главное донести до американцев, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути здесь нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

“Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в рамках которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути. То, что сложилось и было сформулировано там президентами, - вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях”, - сказал он журналистам в понедельник.

"Искусственно расширять повестку дня сейчас за счет каких-то сюжетов, которые важны, но при этом сложны, требуют времени, важны во всех смыслах, можно, но насколько это будет помогать движению по главному направлению в упомянутых мной областях - это вопрос", - подчеркнул дипломат.