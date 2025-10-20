Рейтинг@Mail.ru
В Румынии на НПЗ прогремел взрыв - РИА Новости, 20.10.2025
22:41 20.10.2025
В Румынии на НПЗ прогремел взрыв
В Румынии на НПЗ прогремел взрыв
Хлопок произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" Petrotel Lukoil в Румынии, один из работников получил травмы, инцидент не нанес ущерба... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T22:41:00+03:00
2025-10-20T22:41:00+03:00
В Румынии на НПЗ прогремел взрыв

В Румынии на НПЗ прогремел взрыв, один человек пострадал

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Хлопок произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" Petrotel Lukoil в Румынии, один из работников получил травмы, инцидент не нанес ущерба окружающей среде и предприятию, сообщил завод Petrotel Lukoil.
"Двадцатого октября в 11.30 на территории остановленного для проведения капитального ремонта нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, при проведении работ сотрудниками подрядного предприятия Felbermayer SRL, произошел хлопок в промышленной канализационной системе с выбросом крышки люка канализационного колодца", – говорится в сообщении.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Румынии назвали причину инцидентов с беспилотниками
13 октября, 11:06
Уточняется, что в результате один из работников подрядной организации получил травмы.
Пострадавший, как отмечается, доставлен в уездную больницу скорой помощи Прахова в сознании и стабильном состоянии, для последующего обследования и специализированной медицинской помощи.
"Проводится профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет", – говорится в сообщении.
Нефтеперерабатывающее предприятие компании OMV Petrom - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
"Кризисный уровень": в Румынии объявили ЧС
5 августа, 02:53
 
