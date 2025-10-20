https://ria.ru/20251020/rumynija-2049483548.html
В Румынии на НПЗ прогремел взрыв
В Румынии на НПЗ прогремел взрыв
2025-10-20T22:41:00+03:00
2025-10-20T22:41:00+03:00
2025-10-20T22:41:00+03:00
в мире
румыния
лукойл
румыния
в мире, румыния, лукойл
В Румынии на НПЗ прогремел взрыв, один человек пострадал
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Хлопок произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" Petrotel Lukoil в Румынии, один из работников получил травмы, инцидент не нанес ущерба окружающей среде и предприятию, сообщил завод Petrotel Lukoil.
"Двадцатого октября в 11.30 на территории остановленного для проведения капитального ремонта нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, при проведении работ сотрудниками подрядного предприятия Felbermayer SRL, произошел хлопок в промышленной канализационной системе с выбросом крышки люка канализационного колодца", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате один из работников подрядной организации получил травмы.
Пострадавший, как отмечается, доставлен в уездную больницу скорой помощи Прахова в сознании и стабильном состоянии, для последующего обследования и специализированной медицинской помощи.
"Проводится профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет", – говорится в сообщении.