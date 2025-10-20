Румыния не получала запроса от России на перелет Путина в связи с саммитом

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Румыния не получала официального запроса от России на использование своего воздушного пространства в случае возможной поездки президента РФ Владимира Путина в Будапешт, заявила глава МИД страны Оана Цою.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
"До сих пор не был передан такой запрос (на воздушный коридор - ред.), или подтверждение полета, или присутствие в этом контексте", - приводит слова Цою издание Calea Europeana ("Европейский путь"), отметив, что министр сказала это по прибытии в Люксембург на заседание Совета ЕС по иностранным делам.
С 2022 года воздушное пространство стран Евросоюза закрыто для российских самолетов в рамках санкционного режима ЕС. Исключения допускаются только по гуманитарным причинам или при решении национальных властей государств-членов.