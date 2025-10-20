Румыния не получала запроса от России на перелет Путина в связи с саммитом

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Румыния не получала официального запроса от России на использование своего воздушного пространства в случае возможной поездки президента РФ Владимира Путина в Будапешт, заявила глава МИД страны Оана Цою.

С 2022 года воздушное пространство стран Евросоюза закрыто для российских самолетов в рамках санкционного режима ЕС. Исключения допускаются только по гуманитарным причинам или при решении национальных властей государств-членов.