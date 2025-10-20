Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США

ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул значимость взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в целях достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине, следует из обнародованного заявления пресс-службы госдепартамента США.