Рейтинг@Mail.ru
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/rubio-2049452635.html
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США - РИА Новости, 20.10.2025
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул значимость взаимодействия... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:25:00+03:00
2025-10-20T18:25:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
марко рубио
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_61d0b1cc372e5136aebe1f9f45a78208.jpg
https://ria.ru/20251020/lavrov-2049445930.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bc2ce3f7bca3cf2f51f32b733cb9293d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, марко рубио, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Марко Рубио, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США

Госдеп: Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества РФ и США

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул значимость взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в целях достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине, следует из обнародованного заявления пресс-службы госдепартамента США.
"Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа", — отмечается в документе.
В госдепе уточнили, что разговор Рубио и Лаврова состоялся в развитие телефонной беседы президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, прошедшей 16 октября.
Российско-американские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Встреча Лаврова и Рубио может состояться в четверг, сообщили СМИ
Вчера, 17:48
 
В миреРоссияСШАМоскваМарко РубиоСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала