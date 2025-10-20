https://ria.ru/20251020/rubio-2049452635.html
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США - РИА Новости, 20.10.2025
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул значимость взаимодействия... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:25:00+03:00
2025-10-20T18:25:00+03:00
2025-10-20T18:25:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
марко рубио
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_61d0b1cc372e5136aebe1f9f45a78208.jpg
https://ria.ru/20251020/lavrov-2049445930.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bc2ce3f7bca3cf2f51f32b733cb9293d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, марко рубио, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Марко Рубио, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США
Госдеп: Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества РФ и США