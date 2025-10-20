https://ria.ru/20251020/rozysk-2049271998.html
МВД переобъявило в розыск блогера, бросившего в снег маленького сына
МВД переобъявило в розыск блогера, бросившего в снег маленького сына - РИА Новости, 20.10.2025
МВД переобъявило в розыск блогера, бросившего в снег маленького сына
МВД РФ переобъявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства.
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МВД РФ переобъявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Переобъявлен", - говорится в карточке Косенко из базы розыска МВД РФ.
По какой именно статье разыскивается мужчина, не указано.
В январе Никулинский суд Москвы
оштрафовал Косенко на 50 тысяч рублей по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ
за пропаганду наркотических средств в интернете. Речь идет о видео, размещенном на YouTube.
Также в январе Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и в неисполнении обязанностей по воспитанию за бросок ребенка в сугроб, видео с которым появилось в сети годом ранее. Косенко был объявлен в розыск.
Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело на блогера. После этого Косенко разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет.
Его адвокат Сергей Жорин
заявлял, что "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа", но без участия ребенка.