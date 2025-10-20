МВД переобъявило в розыск блогера, бросившего в снег маленького сына

Также в январе Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и в неисполнении обязанностей по воспитанию за бросок ребенка в сугроб, видео с которым появилось в сети годом ранее. Косенко был объявлен в розыск.