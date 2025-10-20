https://ria.ru/20251020/rostov-2049403075.html
МВД Ростова попросило жителей помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин
2025-10-20T16:01:00+03:00
2025-10-20T16:01:00+03:00
2025-10-20T16:07:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Полиция просит жителей предоставить любую информацию, которая может помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин в Тацинском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.
Как сообщало следствие, 16 марта в частном доме в станице Тацинской были обнаружены тела 64-летней женщины и 65-летней женщины, которая ухаживала за хозяйкой дома. У одной из них были колото-резаные раны, у второй - черепно-мозговая травма. Источник агентства отмечал, что никаких ценных вещей в доме похищено не было.
"ГУ МВД России по Ростовской области
обращается к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая может способствовать раскрытию двойного убийства в Тацинском районе", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух лиц). За достоверные сведения об убийстве летом ведомство объявило награду в 500 тысяч рублей.