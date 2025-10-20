Рейтинг@Mail.ru
МВД Ростова попросило жителей помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 20.10.2025 (обновлено: 16:07 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/rostov-2049403075.html
МВД Ростова попросило жителей помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин
МВД Ростова попросило жителей помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин - РИА Новости, 20.10.2025
МВД Ростова попросило жителей помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин
Полиция просит жителей предоставить любую информацию, которая может помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин в Тацинском районе Ростовской области,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:01:00+03:00
2025-10-20T16:07:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251017/ubiystvo-2048917425.html
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростовская область
МВД Ростова попросило жителей помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин

МВД просит жителей помочь раскрыть убийство двух женщин в станице Тацинская

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Полиция просит жителей предоставить любую информацию, которая может помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин в Тацинском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.
Как сообщало следствие, 16 марта в частном доме в станице Тацинской были обнаружены тела 64-летней женщины и 65-летней женщины, которая ухаживала за хозяйкой дома. У одной из них были колото-резаные раны, у второй - черепно-мозговая травма. Источник агентства отмечал, что никаких ценных вещей в доме похищено не было.
"ГУ МВД России по Ростовской области обращается к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая может способствовать раскрытию двойного убийства в Тацинском районе", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). За достоверные сведения об убийстве летом ведомство объявило награду в 500 тысяч рублей.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Ростовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве в Каменске-Шахтинском
17 октября, 16:31
 
ПроисшествияРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала