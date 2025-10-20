МВД Ростова попросило жителей помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин

Как сообщало следствие, 16 марта в частном доме в станице Тацинской были обнаружены тела 64-летней женщины и 65-летней женщины, которая ухаживала за хозяйкой дома. У одной из них были колото-резаные раны, у второй - черепно-мозговая травма. Источник агентства отмечал, что никаких ценных вещей в доме похищено не было.