Росстат составил портрет среднестатистического россиянина - РИА Новости, 20.10.2025
18:38 20.10.2025
Росстат составил портрет среднестатистического россиянина
Росстат составил портрет среднестатистического россиянина
Росстат представил портрет среднестатистического россиянина по данным за 2024 год, сообщило РБК. РИА Новости, 20.10.2025
россия
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Росстат представил портрет среднестатистического россиянина по данным за 2024 год, сообщило РБК.
"Среднему россиянину — 41 год, он с большой вероятностью проводит свободное время за просмотром телепередач и фильмов", — отмечается в материале.
Кроме того, среднестатистический россиянин — скорее женщина, чем мужчина: по данным Росстата, на конец 2024 года соотношение полов в стране составило 46% мужчин и 54% женщин.
Средняя зарплата составила около 84 тысяч рублей. Чаще всего работает человек в сфере торговли.
С высокой долей вероятности житель России — русский, поскольку представители этой национальности на конец 2024 года составляли 80,8% населения страны.
Служба составила портрет по просьбе издания РБК ко Всемирному дню статистики.
