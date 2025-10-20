Рейтинг@Mail.ru
Россия впервые за полтора года купила золото в резервы - РИА Новости, 20.10.2025
17:02 20.10.2025
Россия впервые за полтора года купила золото в резервы
Россия впервые за полтора года купила золото в резервы - РИА Новости, 20.10.2025
Россия впервые за полтора года купила золото в резервы
Запасы золота в международных резервах России в сентябре выросли впервые за полтора года - на 3 тонны, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. РИА Новости, 20.10.2025
Россия впервые за полтора года купила золото в резервы

В Банке России сообщили о росте запасов золота России на 3 тонны за полтора года

© РИА Новости / Алексей Никольский
Вид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Запасы золота в международных резервах России в сентябре выросли впервые за полтора года - на 3 тонны, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Как ранее в понедельник сообщил ЦБ, на 1 октября золотой запас составил 74,9 миллиона тройских унций, или 2329,65 тонны, увеличившись за месяц на 0,1 миллиона тройских унций, или 3,1 тонны.
Это стало первым увеличением объема находящегося в хранилищах ЦБ золота с апреля 2024 года. Тогда прирост также составил 3,1 тонны, а резервы составили 75,1 миллиона тройских унций, или 2335,9 тонны. После этого резервы были стабильны или снижались - в январе и августе текущего года.
В денежном выражении стоимость золота на 1 октября составила рекордные 282,2 миллиарда долларов, что произошло благодаря росту цен на драгметалл до рекордных уровней. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 39,6% с 37% месяцем ранее.
