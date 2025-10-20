Россия впервые за полтора года купила золото в резервы

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Запасы золота в международных резервах России в сентябре выросли впервые за полтора года - на 3 тонны, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.

Как ранее в понедельник сообщил ЦБ , на 1 октября золотой запас составил 74,9 миллиона тройских унций, или 2329,65 тонны, увеличившись за месяц на 0,1 миллиона тройских унций, или 3,1 тонны.

Это стало первым увеличением объема находящегося в хранилищах ЦБ золота с апреля 2024 года. Тогда прирост также составил 3,1 тонны, а резервы составили 75,1 миллиона тройских унций, или 2335,9 тонны. После этого резервы были стабильны или снижались - в январе и августе текущего года.