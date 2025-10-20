МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Само существование России с ее многовековой культурой мешает западным элитам уходить дальше от традиционных ценностей и представлений о красоте, говорится в докладе РИА Новости Аналитика "Креативная экономика как цивилизационная проекция России".

"Само существование России с ее многовековой культурой явно мешает западным элитам скатываться дальше от традиционных ценностей и представлений о красоте: на это указывают отвратительная церемония открытия Олимпийских игр в Париже и в целом стремление западных домов моды извращать традиционные представления в русле субкультуры ЛГБТ+*, что навязывается собственному населению и всему остальному миру", - сказано в докладе.

Авторы доклада отмечают, что Запад можно только поблагодарить за то, что он "отозвал" в связи с СВО агентов своего влияния на российском "креативном "поле" - это упрощает задачу развития креативных индустрий на подлинно национальной, присущей России цивилизационной основе.

"СВО напоминает о том, что Россия во всех отношениях, включая культуру, была богата провинцией. И тут параллельно с ростом роли регионов в общенациональных делах должна расти и их роль в креативной экономике, посредством не только уже созданных по поручению президента культурно-образовательных кластеров, но и на уровне каждого региона", - добавляется в докладе.

Полный текст доклада "Креативная экономика как цивилизационная проекция России" читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.