Когда российские официальные лица говорят, что в Европе говорить не с кем и не о чем, — это не преувеличение. Отрицательная селекция, где главным критерием продвижения по карьерной лестнице становится русофобия, приводит к ускоряющейся деградации по всем направлениям — начиная с международной политики и заканчивая бытовой логикой и здравым смыслом.

В последнее время абсолютно все действия Европы в отношении России напоминают ситуацию, когда человек пилит сук, на котором сидит, но когда он падает — то начинает обвинять не себя, а дерево: и сук был слишком высоко, и дерево вообще не должно было здесь расти.

После начала СВО Евросоюз начал кампанию по разрыву торговых связей с Россией, в том числе по снижению импорта российских нефти и газа. Газ — основное сырье для производства азотных удобрений, необходимых для сельского хозяйства, и после перехода на американские сжиженные "молекулы свободы" совершенно неожиданно (на самом деле — нет) начали пачками банкротится европейские производители удобрений и сельхозпродукции. Например, по сравнению с 2021 годом в 2024-м рост агробанкротств составил 37% — зато показали кукиш Путину.

Раз так хорошо пошло, останавливаться было глупо, и 1 июля этого года Евросоюз ввел пошлины на азотные удобрения из России и Беларуси с целью довести их до запретительного уровня к 2028 году.

Нет ничего удивительного, что российские удобрения спокойно перевели стрелки и отправились в Бразилию, Индию и другие страны Глобального Юга, что привело к росту цен и дефициту на коллективном Западе: например, в Германии цены на азотные удобрения за год взлетели на 77,5% (!). С учетом того что в себестоимости агропродукции удобрения занимают минимум 15% — для низкомаржинального сельхозрынка рост запредельный. Европейские сельхозпроизводители подняли бучу: полной замены российским удобрениям в обозримом будущем не предвидится, а другие поставщики либо не обладают достаточными мощностями, либо объявляют значительно более высокие цены. Что делать?

Еврокомиссары, поглаживая маузеры, придумали сильный асимметричный ход.

В начале октября сего года ЕС инициировал мощное антидемпинговое расследование. Под подозрение попал аммиак — основной компонент для изготовления мочевины. Европроизводители пожаловались, что Россия резко увеличила поставки аммиака в ЕС, заняв 19% рынка, в том числе потому, что многие европейские заводы по производству удобрений были вынуждены сократить или приостановить производство мочевины из-за прекращения поставок российского газа. Кто в этом виноват? Конечно, Путин: европейские чиновники заявили, что "российские экспортеры используют преимущество в виде "устанавливаемых государством искусственно низких цен на природный газ". И если "факт демпинга подтвердится, ЕС может ввести компенсационные пошлины". Насколько еще вырастут европейские цены на удобрения? Это неважно, потому что главное — "ослабить русскую военную машину".

Невероятно ослабленная русская военная машина похлопала по карманам и провела ревизию. Оказалось, что поставки удобрений из России в Индию, Китай и Латинскую Америку год к году выросли уже на 20% и выходят на рекордные объемы. В целом удобренческий экспорт в первом полугодии 2025-го вырос по сравнению с прошлым годом на восемь процентов.

На фоне долгосрочного роста спроса на удобрения в БРИКС и на Глобальном Юге Россия планирует к 2030 году увеличить долю на мировом рынке минеральных удобрений с нынешних 18-20 до 25 процентов — и это абсолютно реально. Уже сейчас страны БРИКС потребляют порядка половины от всех производимых в мире удобрений, также стремительно растет спрос со стороны других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточено около четверти общего производства сельскохозяйственной продукции.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН﻿ (ФАО), "в результате глобальной утраты пахотных земель фермерам требуется значительно увеличивать объем использования минеральных удобрений для повышения урожайности". Неудивительно, что в сентябре этого года Всемирный банк зафиксировал общемировой рост цен на удобрения в 25,9% по сравнению с прошлым годом и, по оценкам экспертов, европейские санкции против России могут поднять цены на удобрения еще на 30%.

Дошло до того, что 16 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о корректировке и продлении квот на экспорт минеральных удобрений, чтобы донельзя испуганные и ослабленные евросанкциями отечественные производители не увлеклись и все же "обеспечили достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке".

Получается, что России стоит послать в Европу благодарственную открытку с надписью "Люблю, целую — только не останавливайся". Если к 2030 году мы выйдем на четверть всего мирового рынка минеральных удобрений, то при самом консервативном сценарии это означает порядка 40 миллиардов долларов в год, что уже сравнимо с российским экспортом продовольствия, которым мы небезосновательно гордимся.

Вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил руководство Евросоюза "в пренебрежении интересами стран — членов ЕС и создании угрозы европейской безопасности" и в качестве примера привел ситуацию, когда Венгрия пожаловалась в Еврокомиссию на атаки Украины на нефтепровод "Дружба", а ей ответили: "Все в порядке". По-видимому, все так же в порядке и с новыми европейскими ценами на удобрения и еду.