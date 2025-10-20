https://ria.ru/20251020/rossija-2049476919.html
Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера
Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера - РИА Новости, 20.10.2025
Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера
Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из сервиса по отслеживанию сбоев в интернете...
Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера
Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера