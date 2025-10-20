Рейтинг@Mail.ru
Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера - РИА Новости, 20.10.2025
21:11 20.10.2025
Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера
Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из сервиса по отслеживанию сбоев в интернете... РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается почти 1,5 тысячи жалоб, следует из сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
Так, чаще всего о сбое мессенджера сообщают жители Тюменской, Томской, Кировской и Челябинской областей, а также Удмуртии.
Более трети жалоб поступают на сбой мобильного приложения. Также пользователи жалуются на плохую работу сайта и оповещений.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Россиян предупредили о вредоносном ПО, распространяемом в Telegram-каналах
12 октября, 12:03
 
