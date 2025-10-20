https://ria.ru/20251020/rossija-2049391461.html
Захарова: Россия приветствует соглашение между Афганистаном и Пакистаном
Захарова: Россия приветствует соглашение между Афганистаном и Пакистаном - РИА Новости, 20.10.2025
Захарова: Россия приветствует соглашение между Афганистаном и Пакистаном
Россия приветствует соглашение о прекращении огня между Афганистаном и Пакистаном, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:11:00+03:00
2025-10-20T15:11:00+03:00
2025-10-20T15:11:00+03:00
в мире
россия
афганистан
пакистан
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
https://ria.ru/20251020/afganistan-2049261405.html
россия
афганистан
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, пакистан, мария захарова
В мире, Россия, Афганистан, Пакистан, Мария Захарова
Захарова: Россия приветствует соглашение между Афганистаном и Пакистаном
Захарова: Россия приветствует прекращение огня между Афганистаном и Пакистаном