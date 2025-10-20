Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще один фигурант уголовного дела о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России Владимир Головченко признал вину по уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.