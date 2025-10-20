Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/rossija-2049381608.html
Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину
Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину - РИА Новости, 20.10.2025
Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину
Еще один фигурант уголовного дела о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России Владимир Головченко признал вину по уголовному делу,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:47:00+03:00
2025-10-20T14:47:00+03:00
происшествия
россия
василий прозоров
ростислав журавлев
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
https://ria.ru/20250327/prozorov-2007593915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, василий прозоров, ростислав журавлев, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Василий Прозоров, Ростислав Журавлев, Служба безопасности Украины
Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину

Другой фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ Прозорова признал вину

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще один фигурант уголовного дела о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России Владимир Головченко признал вину по уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.
"Обвинение понятно, виновным себя признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал Головченко.
Другой фигурант Иван Паскарь вину не признал. Ранее признательные показания дал Ростислав Журавлев, его дело выделили в отдельное производство. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.
Иван Паскарь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину
27 марта, 03:23
 
ПроисшествияРоссияВасилий ПрозоровРостислав ЖуравлевСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала