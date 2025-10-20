https://ria.ru/20251020/rossija-2049381608.html
Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину
Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину - РИА Новости, 20.10.2025
Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину
Еще один фигурант уголовного дела о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России Владимир Головченко признал вину по уголовному делу,... РИА Новости, 20.10.2025
Фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ признал вину
Другой фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ Прозорова признал вину