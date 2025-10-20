Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.10.2025
12:53 20.10.2025
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.10.2025
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков
Россия продолжает общение с США по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на... РИА Новости, 20.10.2025
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков

Песков: Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Саммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия продолжает общение с США по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы продолжаем наше общение в данном случае с американцами по теме украинского урегулирования. Ведется серьезная работа", - сказал Песков журналистам.
