Песков рассказал о российско-американских контактах
Песков рассказал о российско-американских контактах - РИА Новости, 20.10.2025
Песков рассказал о российско-американских контактах
Россия и США имеют контакты на рабочем, экспертном уровне и возможность обмениваться информацией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 20.10.2025
Песков рассказал о российско-американских контактах
Песков: Россия и США имеют контакты на рабочем и экспертном уровне