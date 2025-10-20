В России появится приложение для путешествий иностранных туристов

ЭР-РИЯД, 20 окт - РИА Новости. Бесплатное приложение для самостоятельных путешествий иностранных туристов в России Visit Russia с 19 декабря будет доступно в магазинах приложений Google Play, App Store и RuStore, говорится в материалах к презентации проекта, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Приложение Visit Russia ведет туриста от момента выбора России как направления для путешествия до его возвращения обратно на родину", - говорится в документах. С его помощью пользователи смогут самостоятельно организовать тур в Россию: рассчитать бюджет, оформить электронную визу и страховку, забронировать билеты и отели, арендовать отель, установить электронную сим-карту, а перед отъездом - tax free на покупки.

В приложении также есть голосовой помощник-гид на основе ИИ, который говорит на 36 языках. Сейчас работает только веб-версия приложения, но в документах указано, что оно будет доступно в Google Play, App Store и RuStore с 19 декабря 2025 года.

В числе партнеров проекта - сервис бронирования отелей "Островок", круизная компания "ВодоходЪ", агрегатор авиабилетов "Авиасейлс", туроператор " РЖД Тур", страховой ассистент Attollo Assistance и ряд других.

Единственная проблема, которая пока остается нерешенной, - возможность безналичных платежей. Однако разработчики рассчитывают, что решение будет найдено в ближайшее время.

Представители отрасли и ряд российских банков сейчас обсуждают несколько возможных вариантов решения, рассказали в РСТ. Пока ни одно из них не закрывает всех проблем, но разработчики рассчитывают, что в течение месяца появится рабочий вариант.

Если удастся интегрировать его в приложение, это станет его главным преимуществом, уверены эксперты.

"Отсутствие возможности безналичной оплаты сейчас является одним из основных препятствий для туристов, как иностранных в России, так и россиян - за рубежом", - сказал представитель Минэкономразвития РФ в Саудовской Аравии Сергей Тепляков. Он пояснил, что сейчас это создает сложности даже на этапе оплаты электронной визы, поскольку Россия не принимает зарубежные банковские карты, а в Саудовской Аравии нельзя платить российской картой.

Но даже без платежной системы Visit Russia поможет значительно увеличить поток туристов, поскольку главной проблемой сейчас является отсутствие у иностранцев достоверной информации о России. "Для саудовцев Россия - это абсолютно новое направление, которое они активно открывают. Но большинство из них ничего не знают о нашей стране", - сказал Тепляков.

Выступая на презентации, торговый представитель РФ в Королевстве Саудовская Аравия Станислав Янковец отметил, что запуск этого проекта отражает растущий интерес России к дальнейшему привлечению туристов из стран Персидского залива и в частности из Саудовской Аравии.