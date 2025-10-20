Рейтинг@Mail.ru
В России появится приложение для путешествий иностранных туристов - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:29 20.10.2025 (обновлено: 09:55 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/rossija-2049290548.html
В России появится приложение для путешествий иностранных туристов
В России появится приложение для путешествий иностранных туристов - РИА Новости, 20.10.2025
В России появится приложение для путешествий иностранных туристов
Бесплатное приложение для самостоятельных путешествий иностранных туристов в России Visit Russia с 19 декабря будет доступно в магазинах приложений Google Play, РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T09:29:00+03:00
2025-10-20T09:55:00+03:00
туризм
россия
саудовская аравия
visit russia
google
ржд
технологии
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg
https://ria.ru/20251019/rst-2049186206.html
https://ria.ru/20251007/rossija-2046911696.html
https://realty.ria.ru/20250926/goroda-2044492750.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d2c1636974f6278753b3a96f4e048e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, visit russia, google, ржд, технологии, новости - туризм
Туризм, Россия, Саудовская Аравия, Visit Russia, Google, РЖД, Технологии, Новости - Туризм
В России появится приложение для путешествий иностранных туристов

Приложение Visit Russia появится в Google Play, App Store и RuStore с 19 декабря

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭР-РИЯД, 20 окт - РИА Новости. Бесплатное приложение для самостоятельных путешествий иностранных туристов в России Visit Russia с 19 декабря будет доступно в магазинах приложений Google Play, App Store и RuStore, говорится в материалах к презентации проекта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Приложение Visit Russia ведет туриста от момента выбора России как направления для путешествия до его возвращения обратно на родину", - говорится в документах. С его помощью пользователи смогут самостоятельно организовать тур в Россию: рассчитать бюджет, оформить электронную визу и страховку, забронировать билеты и отели, арендовать отель, установить электронную сим-карту, а перед отъездом - tax free на покупки.
Город Эль-Балад - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Саудовской Аравии появилась мода на путешествия в Россию, сообщили в РСТ
19 октября, 10:20
В приложении также есть голосовой помощник-гид на основе ИИ, который говорит на 36 языках. Сейчас работает только веб-версия приложения, но в документах указано, что оно будет доступно в Google Play, App Store и RuStore с 19 декабря 2025 года.
В числе партнеров проекта - сервис бронирования отелей "Островок", круизная компания "ВодоходЪ", агрегатор авиабилетов "Авиасейлс", туроператор "РЖД Тур", страховой ассистент Attollo Assistance и ряд других.
Специально для гостей из арабских стран доступен сервис GCC friendly - он укажет рестораны с халяльной едой, подходящие отели и адреса мечетей. Проект реализован при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проходит презентацию в Саудовской Аравии.
Единственная проблема, которая пока остается нерешенной, - возможность безналичных платежей. Однако разработчики рассчитывают, что решение будет найдено в ближайшее время.
Представители отрасли и ряд российских банков сейчас обсуждают несколько возможных вариантов решения, рассказали в РСТ. Пока ни одно из них не закрывает всех проблем, но разработчики рассчитывают, что в течение месяца появится рабочий вариант.
Иностранный турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россия планирует запустить безвизовые режимы с тремя странами
7 октября, 18:12
Если удастся интегрировать его в приложение, это станет его главным преимуществом, уверены эксперты.
"Отсутствие возможности безналичной оплаты сейчас является одним из основных препятствий для туристов, как иностранных в России, так и россиян - за рубежом", - сказал представитель Минэкономразвития РФ в Саудовской Аравии Сергей Тепляков. Он пояснил, что сейчас это создает сложности даже на этапе оплаты электронной визы, поскольку Россия не принимает зарубежные банковские карты, а в Саудовской Аравии нельзя платить российской картой.
Но даже без платежной системы Visit Russia поможет значительно увеличить поток туристов, поскольку главной проблемой сейчас является отсутствие у иностранцев достоверной информации о России. "Для саудовцев Россия - это абсолютно новое направление, которое они активно открывают. Но большинство из них ничего не знают о нашей стране", - сказал Тепляков.
Выступая на презентации, торговый представитель РФ в Королевстве Саудовская Аравия Станислав Янковец отметил, что запуск этого проекта отражает растущий интерес России к дальнейшему привлечению туристов из стран Персидского залива и в частности из Саудовской Аравии.
"Это важный шаг на пути к расширению культурного обмена между двумя нашими странами и обеспечению безопасных и доступных путешествий", - сказал он.
Иностранные туристы фотографируются в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Названы самые посещаемые среди иностранцев российские города
26 сентября, 09:05
 
ТуризмРоссияСаудовская АравияVisit RussiaGoogleРЖДТехнологииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала