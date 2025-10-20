https://ria.ru/20251020/rossija-2049281584.html
Миллер назвал Россию страной номер один по запасам газа
Россия занимает первое место в мире по запасам газа и обладает абсолютным суверенитетом в этой области, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T08:29:00+03:00
2025-10-20T08:29:00+03:00
2025-10-20T16:59:00+03:00
экономика
россия
алексей миллер
газпром
природный газ
россия
2025
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по запасам газа и обладает абсолютным суверенитетом в этой области, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"По запасам газа мы находимся на первом месте в мире, и в этом плане мы абсолютно суверенны. По запасам газа Россия
— страна номер один", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24"
.
Соответственно, Россия должна быть суверенной и в технологическом плане, и этот результат достигнут, добавил Миллер
.
По его словам, общий объем российской продукции, которую "Газпром
" закупает в течение года, составляет 99,6 процента, а что касается трубного сортамента — 100 процентов.
Для сравнения он привел показатель начала 2000-х годов, когда по трубному сортаменту российская продукция составляла только 28 процентов. Сегодня же самые современные магистральные газопроводы в мире, которыми располагает "Газпром", построены из российских труб, подчеркнул глава компании.
Это вклад в стабильность и надежность работы единой системы газоснабжения страны, заключил он.