Миллер назвал Россию страной номер один по запасам газа

08:29 20.10.2025 (обновлено: 16:59 20.10.2025)
Россия занимает первое место в мире по запасам газа и обладает абсолютным суверенитетом в этой области, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
экономика, россия, алексей миллер, газпром, природный газ
Экономика, Россия, Алексей Миллер, Газпром, Природный газ
Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по запасам газа и обладает абсолютным суверенитетом в этой области, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"По запасам газа мы находимся на первом месте в мире, и в этом плане мы абсолютно суверенны. По запасам газа Россия — страна номер один", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Соответственно, Россия должна быть суверенной и в технологическом плане, и этот результат достигнут, добавил Миллер.
По его словам, общий объем российской продукции, которую "Газпром" закупает в течение года, составляет 99,6 процента, а что касается трубного сортамента — 100 процентов.
Для сравнения он привел показатель начала 2000-х годов, когда по трубному сортаменту российская продукция составляла только 28 процентов. Сегодня же самые современные магистральные газопроводы в мире, которыми располагает "Газпром", построены из российских труб, подчеркнул глава компании.
Это вклад в стабильность и надежность работы единой системы газоснабжения страны, заключил он.
ЭкономикаРоссияАлексей МиллерГазпромПриродный газ
 
 
