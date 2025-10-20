Миллер назвал Россию страной номер один по запасам газа

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по запасам газа и обладает абсолютным суверенитетом в этой области, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Для сравнения он привел показатель начала 2000-х годов, когда по трубному сортаменту российская продукция составляла только 28 процентов. Сегодня же самые современные магистральные газопроводы в мире, которыми располагает "Газпром", построены из российских труб, подчеркнул глава компании.