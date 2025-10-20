Рейтинг@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии по всем направлениям - РИА Новости, 20.10.2025
03:57 20.10.2025
Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии по всем направлениям
Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии по всем направлениям - РИА Новости, 20.10.2025
Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии по всем направлениям
Россия будет готова сотрудничать с новыми властями Боливии на прагматичной взаимовыгодной основе по всем направлениям, сообщил РИА Новости посол РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T03:57:00+03:00
2025-10-20T03:57:00+03:00
Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии по всем направлениям

Посол Верченко: Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии

© AP Photo / Franck FifeВид на город Ла-Пас, Боливия
Вид на город Ла-Пас, Боливия
© AP Photo / Franck Fife
Вид на город Ла-Пас, Боливия. Архивное фото
ЛА-ПАС, 20 окт - РИА Новости. Россия будет готова сотрудничать с новыми властями Боливии на прагматичной взаимовыгодной основе по всем направлениям, сообщил РИА Новости посол РФ Дмитрий Верченко.
"Внимательно наблюдали за ходом второго тура выборов вместе с коллегами по дипломатическому корпусу. Перед новым правительством открывается непростая политическая и экономическая панорама. Со своей стороны будем готовы сотрудничать с новыми властями на прагматичной взаимовыгодной основе по всем направлениям", - сказал он.
В воскресенье избирательный суд по итогам подсчета более 97% голосов назвал победителем второго тура выборов президента Боливии центриста Родриго Паса.
Родриго Пас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Пас победил на выборах президента Боливии
Вчера, 03:13
 
