Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии по всем направлениям

ЛА-ПАС, 20 окт - РИА Новости. Россия будет готова сотрудничать с новыми властями Боливии на прагматичной взаимовыгодной основе по всем направлениям, сообщил РИА Новости посол РФ Дмитрий Верченко.

"Внимательно наблюдали за ходом второго тура выборов вместе с коллегами по дипломатическому корпусу. Перед новым правительством открывается непростая политическая и экономическая панорама. Со своей стороны будем готовы сотрудничать с новыми властями на прагматичной взаимовыгодной основе по всем направлениям", - сказал он.