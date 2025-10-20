https://ria.ru/20251020/rospatent-2049294770.html
Роспатент назвал, какие товарные знаки не сможет зарегистрировать в России
Роспатент назвал, какие товарные знаки не сможет зарегистрировать в России - РИА Новости, 20.10.2025
Роспатент назвал, какие товарные знаки не сможет зарегистрировать в России
Роспатент отклоняет заявки на регистрацию в России тех товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T09:42:00+03:00
2025-10-20T09:42:00+03:00
2025-10-20T09:42:00+03:00
общество
россия
юрий зубов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
https://ria.ru/20251019/rospatent-2049173935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Общество, Россия, Юрий Зубов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Роспатент назвал, какие товарные знаки не сможет зарегистрировать в России
Зубов: Роспатент регистрирует знаки, соответствующие законам РФ и нормам морали
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Роспатент отклоняет заявки на регистрацию в России тех товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства, также не проходят одобрения заявки, противоречащие общественным интересам и принципам гуманности, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Юрий Зубов.
«
"Правовую охрану не получают знаки, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места производства. К примеру, нельзя зарегистрировать товар с названием, например, какого-нибудь города, если он на самом деле производится вообще в другой стране без участия производителей этого города. Это связано с защитой потребителей от недостоверной информации и недобросовестной конкуренции", - сказал руководитель Роспатента.
Он добавил, что отклоняются также заявки на товарные знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали – оскорбительные, непристойные или дискриминационные элементы, которые могут нарушать общественный порядок или этические нормы.
"Роспатент
обеспечивает баланс между правами правообладателей и защитой интересов потребителей и общества, регистрируя только такие знаки, которые честно отражают происхождение товара и соответствуют законодательству и общепринятым моральным нормам", - заключил Зубов
.