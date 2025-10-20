Рейтинг@Mail.ru
06:27 20.10.2025
Тара Рид рассказала о получении российского гражданства
Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид в беседе с РИА Новости назвала своим новым днем рождения день, когда она получила... РИА Новости, 20.10.2025
Тара Рид рассказала о получении российского гражданства

Тара Рид назвала день получения гражданства России своим новым днем рождения

Писатель и публицист Тара Рид
Писатель и публицист Тара Рид
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Писатель и публицист Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид в беседе с РИА Новости назвала своим новым днем рождения день, когда она получила гражданство России.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате.
"Это была огромная честь для меня. Итак, 22 сентября - мой новый день рождения. Я очень счастлива", - сказала Рид.
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид
Экс-помощница Байдена рассказала о желании быть полезной России
24 сентября, 06:26
