Стартовал прием заявок на рейтинг "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы"

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Начался прием заявок на участие в рейтинге "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы", с понедельника свои заявки могут подать руководители компаний Свердловской области, с 22 октября — Нижегородской, сообщает пресс-служба Ассоциация менеджеров.

С 2001 года проводится ежегодный рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров". За 25 лет реализации проекта его лауреатами стали более 18 тысяч управленцев страны. В этом году впервые рейтинги "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы" пройдут в Свердловской и Нижегородской областях. В 2026 году планируется расширить географию проекта до 10 субъектов, а в 2028 — охватить все регионы Российской Федерации. Основные цели и задачи рейтингов – выявление лучших управленческих практик в регионах России, формирование кадрового резерва для государственных и корпоративных структур, а также укрепление связей в бизнес-среде.

"Запуск рейтингов "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы" — важный шаг для развития управленческого потенциала нашей страны. Выявление и поддержка лучших руководителей на местах — залог формирования сильной, инновационной и конкурентоспособной экономики. Основанные на 25-летнем опыте и методологии федерального проекта "ТОП-1000 российских менеджеров" рейтинги станут платформой укрепления кадрового резерва и продвижения передовых управленческих практик во всех регионах России", – отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших" — в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

Официальный классификатор "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы" включает 10 функциональных и 13 отраслевых направлений. Прием заявок от кандидатов продлится до 10 декабря.

В этом году свои кандидатуры смогут представить топ-менеджеры из коммерческих компаний Нижегородской и Свердловской областей в таких функциональных направлениях, как высший руководитель, коммерческий директор, финансовый директор, директор по персоналу, директор по маркетингу, директор по общественным и корпоративным связям, директор по правовым вопросам, директор по развитию, директор по информационным технологиям, директор по логистике. Допускается участие не более одного кандидата от компании в каждом функциональном направлении. Стаж руководителя в организации на данной позиции должен составлять не менее шести месяцев, а должностные обязанности соответствовать выбранному функционалу.