Авиакомпания Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи - РИА Новости, 20.10.2025
10:47 20.10.2025
Авиакомпания Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи
Авиакомпания Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи
Авиакомпания Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи

ЭР-РИЯД, 20 окт - РИА Новости. Бюджетный саудовский перевозчик Flynas планирует в 2026 году запустить прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи, а количество рейсов в Москву увеличить с нынешних трех до семи в неделю, сообщил РИА Новости главный исполнительный директор и управляющий директор авиакомпании Бандер Альмоханна в рамках презентации в Саудовской Аравии приложения для иностранных туристов в России Visit Russia.
"В 2026 году география рейсов увеличится: появится перелеты не только в Москву, но и в Сочи и Санкт Петербург. Увеличится и частота рейсов из Эр-Рияда в Москву - до семи в неделю", - сказал Альмоханна.
Прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву авиаперевозчик запустил с августа текущего года. А с 23 декабря самолеты авиакомпании начнут летать в Москву из Джидды. "Таким образом, с 23 декабря у нас будет уже шесть рейсов в неделю", - добавил он.
"Некоторые направления в мире имеют потенциал летом, а некоторые – только зимой. В России есть и то, и другое, и каждое время года ощущаешь, как будто ты в другой стране. В этом заключается прелесть России, и это открывает для нас новые возможности", - отметил Альмоханна, выступая на презентации.
Он отметил, что Flynas стала первой авиакомпанией, начавшей прямые регулярные рейсы из Саудовской Аравии в Россию. "Я думаю, сейчас открываются прекрасные возможности для сотрудничества туроператоров, чтобы наладить сотрудничество и обмениваться клиентами из России в Саудовскую Аравию и обратно", - добавил он.
CEO Flynas также отметил, что количество саудовских туристов в России за прошлый год превысило 50 тысяч, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. "Уверен, что с этими прямыми рейсами вы увидите, как это вырастет минимум в три-четыре раза", - заявил он.
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
VietJet Air запустила рейсы из Владивостока на остров Фукуок
Вчера, 05:13
 
