Авиакомпания Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи

ЭР-РИЯД, 20 окт - РИА Новости. Бюджетный саудовский перевозчик Flynas планирует в 2026 году запустить прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи, а количество рейсов в Москву увеличить с нынешних трех до семи в неделю, сообщил РИА Новости главный исполнительный директор и управляющий директор авиакомпании Бандер Альмоханна в рамках презентации в Саудовской Аравии приложения для иностранных туристов в России Visit Russia.