Рейтинг@Mail.ru
VietJet Air запустила рейсы из Владивостока на остров Фукуок - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/reysy-2049272548.html
VietJet Air запустила рейсы из Владивостока на остров Фукуок
VietJet Air запустила рейсы из Владивостока на остров Фукуок - РИА Новости, 20.10.2025
VietJet Air запустила рейсы из Владивостока на остров Фукуок
Авиакомпания VietJet Air запустила чартерные рейсы из Владивостока на популярный у туристов вьетнамский остров Фукуок, сообщает международный аэропорт... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T05:13:00+03:00
2025-10-20T05:13:00+03:00
владивосток
вьетнам
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9dc2773dc1814aca9f0d0c6b42d2935.jpg
https://ria.ru/20251016/rossija-2048701606.html
https://ria.ru/20250616/reys-2023032819.html
владивосток
вьетнам
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0db23538680742fa9aaf1b30ddc968e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, вьетнам, дальний восток
Владивосток, Вьетнам, Дальний Восток
VietJet Air запустила рейсы из Владивостока на остров Фукуок

Авиакомпания VietJet Air запустила чартер из Владивостока на остров Фукуок

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания VietJet Air запустила чартерные рейсы из Владивостока на популярный у туристов вьетнамский остров Фукуок, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Авиакомпания VietJet Air расширила полетную программу из международного аэропорта Владивосток и выполнила рейс на популярный для отдыха остров во Вьетнаме. Чартерный рейс из столицы Дальнего Востока к известным белоснежным песчаным пляжам осуществляется с получасовой технической посадкой в Ханое (Вьетнам) без выхода пассажиров из самолета", - говорится в сообщении.
Здание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
16 октября, 18:52
Самолеты будут летать раз в 10 дней. Время в пути - порядка восьми часов.
С 15 июня VietJet Air открыла прямой рейс из Владивостока в курортный Нячанг на берегу Южно-Китайского моря. Новый рейс во Вьетнам увеличил количество вылетов туда из Владивостока до четырех раз в неделю.
Первый рейс Vietjet Air приземлился в аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Авиакомпания Vietjet открыла прямой рейс из Владивостока в Камрань
16 июня, 03:46
 
ВладивостокВьетнамДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала