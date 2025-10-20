VietJet Air запустила рейсы из Владивостока на остров Фукуок

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания VietJet Air запустила чартерные рейсы из Владивостока на популярный у туристов вьетнамский остров Фукуок, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Авиакомпания VietJet Air расширила полетную программу из международного аэропорта Владивосток и выполнила рейс на популярный для отдыха остров во Вьетнаме. Чартерный рейс из столицы Дальнего Востока к известным белоснежным песчаным пляжам осуществляется с получасовой технической посадкой в Ханое (Вьетнам) без выхода пассажиров из самолета", - говорится в сообщении.
Самолеты будут летать раз в 10 дней. Время в пути - порядка восьми часов.
С 15 июня VietJet Air открыла прямой рейс из Владивостока в курортный Нячанг на берегу Южно-Китайского моря. Новый рейс во Вьетнам увеличил количество вылетов туда из Владивостока до четырех раз в неделю.