VietJet Air запустила рейсы из Владивостока на остров Фукуок

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания VietJet Air запустила чартерные рейсы из Владивостока на популярный у туристов вьетнамский остров Фукуок, сообщает международный аэропорт Владивостока.

Самолеты будут летать раз в 10 дней. Время в пути - порядка восьми часов.