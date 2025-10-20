Рейтинг@Mail.ru
Рябков анонсировал телефонный разговор Лаврова и Рубио
14:44 20.10.2025
Рябков анонсировал телефонный разговор Лаврова и Рубио
Рябков анонсировал телефонный разговор Лаврова и Рубио
Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио скоро состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.10.2025
Рябков анонсировал телефонный разговор Лаврова и Рубио

Рябков: телефонный разговор Лаврова и Рубио скоро состоится

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио скоро состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Он приближается. Это вопрос, который, в отличие от очного контакта, в более продвинутой стадии согласования находится", - сказал Рябков журналистам.
Заголовок открываемого материала