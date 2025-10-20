https://ria.ru/20251020/razgovor-2049381164.html
Рябков анонсировал телефонный разговор Лаврова и Рубио
Рябков анонсировал телефонный разговор Лаврова и Рубио - РИА Новости, 20.10.2025
Рябков анонсировал телефонный разговор Лаврова и Рубио
Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио скоро состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:44:00+03:00
2025-10-20T14:44:00+03:00
2025-10-20T14:45:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20251020/vstrecha-2049380951.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Марко Рубио
Рябков анонсировал телефонный разговор Лаврова и Рубио
Рябков: телефонный разговор Лаврова и Рубио скоро состоится