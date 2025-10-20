МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Система управления в украинских войсках подчинена личному желанию главкома ВСУ Александра Сырского, который не успевает проследить за всем, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
"Сейчас система управления (в ВСУ – ред.) еще более фрагментирована и еще больше зависит от личного желания главкома, который зачастую даже физически не успевает проследить за всеми своими "ручными контролями". Ситуация нарастает с каждым днем", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в конце сентября заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне. По его словам, из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад. Сырский ранее признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
В Раде назвали условия поражения Украины в конфликте
19 февраля, 15:53