Силы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 20.10.2025 (обновлено: 07:48 20.10.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Крымом, Брянской, Липецкой и Ульяновской областями, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
ульяновская область
брянская область
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
ульяновская область
брянская область
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), ульяновская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 7 украинских беспилотников над Россией

© РИА Новости / Валерий Мельников
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Крымом, Брянской, Липецкой и Ульяновской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Брянской области и по одному БПЛА – над территориями Липецкой и Ульяновской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ульяновская областьБрянская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
