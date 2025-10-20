https://ria.ru/20251020/pvo-2049277153.html
Силы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Крымом, Брянской, Липецкой и Ульяновской областями, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T07:13:00+03:00
2025-10-20T07:13:00+03:00
2025-10-20T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
ульяновская область
брянская область
россия
республика крым
ульяновская область
брянская область
