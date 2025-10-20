https://ria.ru/20251020/pvo-2049275267.html
В Ростовской области уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2025
безопасность
чертковский район
ростовская область
юрий слюсарь
чертковский район
ростовская область
В Ростовской области уничтожили беспилотник
