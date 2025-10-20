https://ria.ru/20251020/putin-2049391629.html
Путин вспомнил, как один из друзей Михалкова облил его вином
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как на одном из юбилеев кинорежиссера Никиты Михалкова один из его друзей облил главу государства красным вином. РИА Новости, 20.10.2025
россия
никита михалков
владимир путин
россия
россия, никита михалков, владимир путин
Россия, Никита Михалков, Владимир Путин
