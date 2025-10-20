Рейтинг@Mail.ru
Путин вспомнил, как один из друзей Михалкова облил его вином - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/putin-2049391629.html
Путин вспомнил, как один из друзей Михалкова облил его вином
Путин вспомнил, как один из друзей Михалкова облил его вином - РИА Новости, 20.10.2025
Путин вспомнил, как один из друзей Михалкова облил его вином
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как на одном из юбилеев кинорежиссера Никиты Михалкова один из его друзей облил главу государства красным вином. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:11:00+03:00
2025-10-20T15:11:00+03:00
россия
никита михалков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_50616bb9e3a23af07f08f6f143f556a5.jpg
https://ria.ru/20251020/putin-2049389643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_917c5618354837558519b76ead7ff923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никита михалков, владимир путин
Россия, Никита Михалков, Владимир Путин
Путин вспомнил, как один из друзей Михалкова облил его вином

Путин рассказал, как один из друзей Михалкова облил его красным вином

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как на одном из юбилеев кинорежиссера Никиты Михалкова один из его друзей облил главу государства красным вином.
Российский лидер в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия" вспомнил, как приехал на один из юбилеев режиссера к нему в гости.
"Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно", - сказал Путин.
Двадцать первого октября Михалков отметит юбилей, режиссеру исполнится 80 лет.
Народный артист России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Путин назвал Михалкова классиком современного искусства
Вчера, 15:06
 
РоссияНикита МихалковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала