Путин назвал Михалкова классиком современного искусства
Путин назвал Михалкова классиком современного искусства - РИА Новости, 20.10.2025
Путин назвал Михалкова классиком современного искусства
Президент России Владимир Путин назвал режиссера Никиту Михалкова большим артистом и классиком современного искусства. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:06:00+03:00
2025-10-20T15:06:00+03:00
2025-10-20T15:06:00+03:00
культура
россия
владимир путин
никита михалков
россия
2025
Культура, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков
