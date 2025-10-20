Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Михалкова классиком современного искусства - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:06 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/putin-2049389643.html
Путин назвал Михалкова классиком современного искусства
Путин назвал Михалкова классиком современного искусства - РИА Новости, 20.10.2025
Путин назвал Михалкова классиком современного искусства
Президент России Владимир Путин назвал режиссера Никиту Михалкова большим артистом и классиком современного искусства. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:06:00+03:00
2025-10-20T15:06:00+03:00
культура
россия
владимир путин
никита михалков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922305937_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_173bd8b2394e5af492a7c1e25aa9455c.jpg
https://ria.ru/20251019/mihalkov-2049206943.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922305937_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d9db20dfff086a75b036cf1d3125f292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, никита михалков
Культура, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков
Путин назвал Михалкова классиком современного искусства

Путин назвал Михалкова большим артистом и классиком современного искусства

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Народный артист России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Народный артист России, режиссер Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал режиссера Никиту Михалкова большим артистом и классиком современного искусства.
"Он сам большой артист и большой классик современного искусства", – сказал Путин в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия".
Путин также отметил, что в режиссере сочетаются творческое начало и сильная гражданская позиция.
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х
19 октября, 14:19
 
КультураРоссияВладимир ПутинНикита Михалков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала