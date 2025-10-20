Путин обсудил с Мутко преображение родины Деда Мороза

Инициатива создания особой экономической зоны в Великоустюгском округе ранее получила поддержку президента РФ Владимира Путина. Проект предполагает организацию круглогодичного культурно-этнографического кластера площадью 200 гектаров с востребованными объектами туристской индустрии. В результате станет возможным привлекать на родину Деда Мороза до 1 миллиона туристов ежегодно к 2030 году.