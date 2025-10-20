Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Мутко преображение родины Деда Мороза - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/putin-2049364846.html
Путин обсудил с Мутко преображение родины Деда Мороза
Путин обсудил с Мутко преображение родины Деда Мороза - РИА Новости, 20.10.2025
Путин обсудил с Мутко преображение родины Деда Мороза
Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором "Дом.РФ" Виталием Мутко преображение родины Деда Мороза. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:13:00+03:00
2025-10-20T14:13:00+03:00
россия
вологодская область
дальний восток
дед мороз
владимир путин
виталий мутко
"дом.рф"
афк "система"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049351917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a32ebfe453469ac15808b3640fc1ba29.jpg
https://ria.ru/20250829/puteshestviya-2038141391.html
https://ria.ru/20250522/komi-2018538068.html
россия
вологодская область
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049351917_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_658aabccfc321cf3642c388c0aa3c41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вологодская область, дальний восток, дед мороз, владимир путин, виталий мутко, "дом.рф", афк "система", общество
Россия, Вологодская область, Дальний Восток, Дед Мороз, Владимир Путин, Виталий Мутко, "Дом.РФ", АФК "Система", Общество
Путин обсудил с Мутко преображение родины Деда Мороза

Путин обсудил с Мутко преображение вотчины Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Виталий Мутко во время встречи
Владимир Путин и Виталий Мутко во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Виталий Мутко во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором "Дом.РФ" Виталием Мутко преображение родины Деда Мороза.
Путин в понедельник провел встречу с Мутко, обсуждались, в том числе, мастер-планы по развитию городов севера и Дальнего Востока.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Сколько стоит тур к Деду Морозу: начались продажи путевок в Великий Устюг
29 августа, 08:00
"Родину Деда Мороза преображаете?" - уточнил президент, изучив материалы доклада.
Мутко подтвердил, что "Дом.РФ" вместе с коллегами из Вологодской области и АФК "Система" приступили к этому проекту.
Соглашение о разработке мастер-плана для Великого Устюга между ДОМ.РФ, правительством Вологодской области, администрацией Великоустюгского муниципального округа и компанией "Тематический парк "Дед Мороз" было подписано на ПМЭФ-2025.
Инициатива создания особой экономической зоны в Великоустюгском округе ранее получила поддержку президента РФ Владимира Путина. Проект предполагает организацию круглогодичного культурно-этнографического кластера площадью 200 гектаров с востребованными объектами туристской индустрии. В результате станет возможным привлекать на родину Деда Мороза до 1 миллиона туристов ежегодно к 2030 году.
Дед Мороз в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Дед Мороз опроверг сообщения о том, что живет в Воркуте
22 мая, 20:05
 
РоссияВологодская областьДальний ВостокДед МорозВладимир ПутинВиталий Мутко"Дом.РФ"АФК "Система"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала