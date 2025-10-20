Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинскому урегулированию
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 20.10.2025
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинскому урегулированию
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинскому урегулированию - РИА Новости, 20.10.2025
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинскому урегулированию
Позиция России и ее президента Владимира Путина по украинскому урегулированию последовательна и хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
https://ria.ru/20251018/peregovory-2048951789.html
украина
РИА Новости
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинскому урегулированию

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Позиция России и ее президента Владимира Путина по украинскому урегулированию последовательна и хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Позиция Российской Федерации и президента Путина (по украинскому урегулированию - ред.) последовательна, хороша известна", - сказал Песков журналистам.
Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, до февраля, свидетельствуют данные с сайта украинского парламента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
18 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
