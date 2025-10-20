В Кремле рассказали о позиции Путина по украинскому урегулированию

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Позиция России и ее президента Владимира Путина по украинскому урегулированию последовательна и хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Позиция Российской Федерации и президента Путина (по украинскому урегулированию - ред.) последовательна, хороша известна", - сказал Песков журналистам.