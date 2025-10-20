https://ria.ru/20251020/putin-2049336825.html
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинскому урегулированию
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинскому урегулированию
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинскому урегулированию
Позиция России и ее президента Владимира Путина по украинскому урегулированию последовательна и хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
украина
в мире, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Позиция России и ее президента Владимира Путина по украинскому урегулированию последовательна и хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Позиция Российской Федерации и президента Путина (по украинскому урегулированию - ред.) последовательна, хороша известна", - сказал Песков журналистам.
Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, до февраля, свидетельствуют данные с сайта украинского парламента.