Россия активно участвует в формировании нового миропорядка, заявил Путин
12:41 20.10.2025 (обновлено: 13:15 20.10.2025)
Россия активно участвует в формировании нового миропорядка, заявил Путин
Москва играет значительную роль в формировании миропорядка без неоколониализма и русофобии, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2025
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Москва играет значительную роль в формировании миропорядка без неоколониализма и русофобии, заявил президент Владимир Путин.
"Сегодня наша страна активно участвует в формировании нового, справедливого многополярного миропорядка, основанного на уважении к самобытным культурам, обычаям и жизненным устоям разных народов, решительном отказе от любых форм неоколониализма, расизма и русофобии, навязывания независимым государствам своих моделей развития", — указал он в приветствии участникам XVII Ассамблеи Русского мира.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россия необходима миру, заявил Путин
2 октября, 18:38
Путин поблагодарил их за реализацию просветительских, издательских и творческих проектов, которые влияют на популяризацию русского языка и литературы в мире, укрепление русскоязычного информационного пространства. Он отметил, что Россия стремится:
  • развивать международное гуманитарное сотрудничество и равноправный диалог;
  • продвигать духовно-нравственные идеалы и ценности.
По его словам, страна открыта для научных, студенческих, образовательных обменов и готова делиться уникальным опытом в этой сфере.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин: те, кто прекратил сотрудничество с Россией, вернутся
22 августа, 23:24
Президент выразил уверенность, что участники форума обсудят широкий круг проблем и уделят особое внимание вопросам сохранения исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром нацизма.

В Москве 20-22 октября проходит Ассамблея Русского мира "Фундаментальный вклад Русского мира в международное развитие: история, современность, будущее". Целью форума станет обсуждение вопросов сохранения ценностей, идеалов, продвижения русского языка и сбережения культурно-исторического наследия в современных условиях.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Есть хорошие предложения". Путин рассказал о будущем России и мира
5 сентября, 13:34
 
