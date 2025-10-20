Россия активно участвует в формировании нового миропорядка, заявил Путин

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Москва играет значительную роль в формировании миропорядка без неоколониализма и русофобии, заявил президент Владимир Путин.
"Сегодня наша страна активно участвует в формировании нового, справедливого многополярного миропорядка, основанного на уважении к самобытным культурам, обычаям и жизненным устоям разных народов, решительном отказе от любых форм неоколониализма, расизма и русофобии, навязывания независимым государствам своих моделей развития", — указал он в приветствии участникам XVII Ассамблеи Русского мира.
Путин поблагодарил их за реализацию просветительских, издательских и творческих проектов, которые влияют на популяризацию русского языка и литературы в мире, укрепление русскоязычного информационного пространства. Он отметил, что Россия стремится:
- развивать международное гуманитарное сотрудничество и равноправный диалог;
- продвигать духовно-нравственные идеалы и ценности.
По его словам, страна открыта для научных, студенческих, образовательных обменов и готова делиться уникальным опытом в этой сфере.
Президент выразил уверенность, что участники форума обсудят широкий круг проблем и уделят особое внимание вопросам сохранения исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром нацизма.
В Москве 20-22 октября проходит Ассамблея Русского мира "Фундаментальный вклад Русского мира в международное развитие: история, современность, будущее". Целью форума станет обсуждение вопросов сохранения ценностей, идеалов, продвижения русского языка и сбережения культурно-исторического наследия в современных условиях.
